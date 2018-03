Berdychův gang

24. 6. 2015 |Eliška Malínská |Zprávy z domova

Obvodní soud pro Prahu 6 dnes propustil podmínečně z vězení Davida Berdycha odsouzeného na 15 let za loupeže a únosy. Odpykal si přes 11 let. Soud dále stanovil sedmiletý dohled probačního úřadu. Rozhodnutí je pravomocné, žalobce proti němu nepodal stížnost. Berdych si vyslechl rozhodnutí v doprovodu eskorty. Trest si odpykává v ruzyňské věznici, ze které by ho podle jeho advokáta měli propustit kolem 15. hodiny.