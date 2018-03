Bethanie Mattek-Sandsová

11. 9. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Tenistka Lucie Šafářová má šanci získat třetí grandslamový titul v ženském deblu. Spolu s domácí hráčkou Bethanie Mattekovou-Sandsovou nastoupí do finále US Open proti světovým jedničkám Carolině Garciové a Kristině Mladenovicové z Francie. Brněnská rodačka je poslední Češkou na turnaji. Na americkém kontinentu pobývá už od července, ale po domově se jí zatím v New Yorku nestýská.