30. 8. 2013 |Tereza Jelínková, Jan Suchan |Fotbal

Říkali, že si letí pro postup, a místo toho si odvezli velkou lekci. Sebevědomí fotbalistů Jablonce během devadesáti minut zpražil Betis Sevilla, který ho deklasoval 6:0. Stadion Beníta Villamarína oslavoval postup do Evropské ligy, Severočeši jako by nechápali, co se stalo.