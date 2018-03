bezpečnostní rám

3. 11. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Vedení Pražského hradu zvažuje, že bezpečnostní rámy ve vstupech do chrámu svatého Víta neumístí. Byly by duplicitní, řekl kancléř Vratislav Mynář. Stačit by měly kamery, rentgeny a skenery u vstupů do areálu Pražského hradu.