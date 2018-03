bezpečnostní služba

10. 12. 2013 |Marcela Hálová, Michaela Vydrová |Technologie

Tajné služby platí agenty, kteří celý den tráví on-line hraním počítačových her. Debaty hráčů počítačových her mohou sledovat jen ti, kteří se jich přímo účastní. A právě to je nová role agentů. Americké a britské tajné služby se obávají, že by se v hrách mohli schovávat teroristé.