22. 6. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Hnutí ANO by podpořilo sněmovní vyšetřovací komisi, která by se zabývala přímo reorganizací policie, řekl poslanec ANO Bronislav Schwarz. Komise by však neměla řešit okolnosti sporů o změny ve sboru, například proč se policisté neobracejí na inspekci, ale hovoří do médií. O komisi, která by se zabývala spory v policii, uvažuje sociální demokracie. Situaci má ve čtvrtek projednat bezpečnostní výbor. I o podobu tohoto jednání se koaliční strany přou.