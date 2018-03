12. 11. 2016 |Marek Augustin, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Shodit nějaké to kilo a dostat se do formy. Podobná předsevzetí si s příchodem nového roku už brzo začneme dávat. Biker Jaroslav Kulhavý je začíná plnit už teď. Poté, co na hrách v Riu uzavřel olympijskou čtyřletku stříbrnou medailí, si vítěz her z Londýna dopřál volno. Oslavil medaili, podíval se do Kalifornie a taky definitivně zahnal choutky na přestup k silničním závodům.