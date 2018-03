24. 11. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Ministr kultury Daniel Herman (KDU- ČSL) by se do konce volebního období měl soustředit na růsty platů v kultuře, zákony ležící ve sněmovně a případ vepřína v Letech. Řekl to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po bilanční schůzce.