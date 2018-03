14. 8. 2014 |Iva Zítková |Regiony

Skládat uhlí a pak ho sypat z těžkých uhláků do kotle, nebo otočit knoflíkem a topit? Zdálo by se, že odpověď je celkem jednoduchá. Přesto se v tuto chvíli lidé v Račicích na Litoměřicku přou o vznik nové kotelny na biomasu, která by jim centrální vytápění umožnila. Jedni mají obavy ze zadlužení vesnice, jiní poukazují na zkušenosti řady obcí po celé zemi, které tyto kotelny zrušily. Po letech provozu totiž obvykle vyčerpaly místní zásoby a biomasu musely dovážet draze a zdaleka.