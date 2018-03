26. 2. 2014 |Evelyna Kulíšková |Regiony

Blackout v Praze by mohl zastavit dodávky vody, zásadně omezit telefonické spojení nebo zdravotnickou péči. Statisíce lidí včetně pacientů pražských nemocnic by zůstaly bez tepla a vody. V ulicích by byl nedostatek policejních sil. Takové jsou první závěry dnešního cvičení výpadku elektrického proudu v hlavním městě.