Bohemians Praha

5. 11. 2013 |Jan Suchan, Jiří Novák |Fotbal

Ve sporu fotbalových klubů s názvem Bohemians by mělo být jasněji. Jeden z nich totiž ubude. Fotbalová asociace koupí akcie a pohledávky původního klubu, který je teď v konkurzu, a prodá je vršovickým Bohemians. Dnes tyto dohody schválil výkonný výbor asociace a do 14. listopadu by měly začít platit.