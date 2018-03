6. 5. 2013 |Petra Benešová |Zprávy z domova

Na ústavní soudce čeká v nejbližší době jeden neobvyklý případ. Květoslava Šamajová z Prahy chce po státu odškodnění za to, že ji soud před rokem poslal do Bohnic. V léčebně strávila šest měsíců kvůli tomu, že napsala na svůj blog pomluvu. Jeden znalecký posudek jí tak změnil život. Podobné případy by se už neměly opakovat. Od příštího roku platí nový občanský zákoník, který více ochrání lidská práva.