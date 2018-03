Bohuslav Sobotka

Praha| 30. 11. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Ministři vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), kteří nebyli zvoleni do sněmovny, případně do ní ani nekandidovali, plánují po konci ve vládě většinou návrat do předchozích zaměstnání.