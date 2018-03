23. 11. 2015 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Ještě do Vánoc by se Británie mohla zapojit do vzdušných útoků na pozice takzvaného Islámského státu v Sýrii. Novou britskou strategii pro řešení syrského konfliktu má už v příštích dnech předložit premiér David Cameron. Stále více opozičních poslanců naznačuje, že zapojení země do náletů v Sýrii podpoří. Britská vláda chce také uvolnit více peněz pro armádu.