30. 11. 2012 |Lucie Maňourová, Kateřina Procházková |Zprávy ze světa

Co byste řekli tomu, kdyby vás chtěl v hospodě učit klasický český mariáš Číňan? To je asi stejné, jako kdyby chtěl Čech učit Číňany kung-fu. Ale to se právě děje – v jedné tradiční škole v jihočínském Fošanu učí bojové umění Čech jako poleno, Lukáš Slavíček ze Žatce. Letos dokonce málem zastupoval Čínu na světovém poháru v jednom z bojových stylu kung-fu.