21. 2. 2016 |David Koubek |Zprávy ze světa

Evo Morales je teď jedním z mála levicových prezidentů v Jižní Americe, kterému zatím neteklo do bot. V dnešním lidovém hlasování se rozhoduje, zda by mohl kandidovat ještě do čtvrtého volebního období. V případě že by vyhrál referendum i později volby, mohl by vládnout v Bolívii celých 19 let – až do roku 2025.