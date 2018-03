15. 2. 2016 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

Bosna a Hercegovina chce do Evropské unie, dnes podala oficiální přihlášku. Federativní stát stále de facto vede Vysoký představitel mezinárodního společenství. Země se také dvacet let po válce nadále potýká s následky konfliktu, který si vyžádal na 100 tisíc mrtvých. Experti dávají Bosně a Hercegovině šanci na přijetí do EU před rokem 2025, pokud splní všechny podmínky.