22. 5. 2011 |Klára Stejskalová, mz |Zprávy ze světa

Hansovní město Brémy je dalším místem ze série letošních německých volebních klání. Vůbec poprvé mohou hlasovat už šestnáctiletí. Podle mnohých politiků je to dobrý příklad i pro volby do spolkového sněmu. V Německu je to vůbec poprvé, kdy k volebním urnám zavítají takto mladí lidé.