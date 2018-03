9. 1. 2016 |Tomáš Kohout, Jakub Knoll |Zimní sporty

Michal Šlesingr neměl ideální vstup do probíhající sezony, když na první umístění mezi deseti nejlepšími čekal až do čtvrtého kola letošního Světového poháru. V Ruhpoldingu se však český reprezentant nejenže vtěsnal do top 10, ale v dnešní stíhačce se mu dokonce podařilo obsadit třetí příčku.