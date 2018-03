13. 7. 2016 |Pavel Polák |Zprávy ze světa

Německá spolková vláda schválila novou Bílou knihu. V 83stránkovém dokumentu jsou načrtnuty odpovědi na to, jak by měla do budoucna vypadat německá armáda. Stratégové boří některé dosavadní tradice. Bundeswehr by se například mohl otevřít občanům ostatních zemí Evropské unie.