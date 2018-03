7. 3. 2010 |Martin Hromádka, Martin Knitl |Regiony

Opava získala další betonové válečné bunkry. Celkem by mohlo město vlastnit deset objektů bývalého opevnění, a to díky postupným darovacím smlouvám s ministerstvem obrany. Jsou to stavby, které už teď využívají například zahrádkáři anebo milovníci válečné historie.