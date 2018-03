19. 7. 2012 |Jaroslav Skalický, Ondřej Bouda, Veronika Sedláčková, Mirko Kašpar |Zprávy ze světa

Letiště v bulharském letovisku Burgas se v 17 hodin (v 18 hodin tamního času) vrátilo do plného provozu. Uzavřeno bylo od včerejšího večera po bombovém útoku na autobus s izraelskými turisty. Letadla byla celý den odkláněna do Varny, večerní let z Brna už by však měl přistát v Burgasu.