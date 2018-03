15. 6. 2015 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Téměř tři desítky let po zvolení George Bushe staršího do čela Spojených států dnes jeho syn Jeb ohlašuje vlastní pokus dostat se do boje o Bílý dům. Bývalý guvernér Floridy se chce ucházet o nominaci Republikánské strany do prezidentských voleb v roce 2016.