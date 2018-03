2. 1. 2017 | ČTK |Ekonomika

Čínské podniky loni investovaly do firem ze Spojených států rekordních 45,6 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč). Proti roku 2015 se investice zvýšily trojnásobně, vyplývá z údajů výzkumné společnosti Rhodium Group. Blížící se příchod Donalda Trumpa do Bílého domu ale podle investorů patří k faktorům, kvůli nimž je nepravděpodobné, že by se podobný výsledek opakoval i letos.