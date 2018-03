celní správa

21. 2. 2014 |Ivana Bernáthová |Regiony

Na drahé pohonné hmoty se někteří lidé na severu Čech snaží vyzrát tím, že si vozí z Německa levnější minerální oleje nebo naftu. Tyto lehké topné oleje značené červenou barvou nejsou zdaněné. Pokud je ale někdo doveze do Česka a nezaplatí z nich daň, dopouští se daňového úniku. A když to dělá ve velkém, hrozí mu až 10 let vězení.