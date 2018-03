26. 10. 2016 |Anna Kottová |Zprávy z domova

Celníci na Letišti Václava Havla odhalili za poslední měsíc už třetí zásilku katy jedlé. Sušená rostlina se používá jako droga. V minulém týdnu objevili přes 130 kilogramů výhonků, které směřovaly do Prahy z východoafrické Tanzanie. Česko ale nebylo cílovou zemí, droga pak měla putovat zřejmě do jiného státu Evropské unie. Rostlinu se do Evropy zřejmě snaží propašovat organizovaná skupina.