24. 11. 2011 |Jan Suchan, Michal Jurman |Fotbal

"Lidi na sebe jsou jako saně, člověk na člověka jako kat…", chtělo by si zanotovat při bližším pohledu do momentálních sporů švýcarského Sionu s Mezinárodní fotbalovou federací a Evropskou fotbalovou unií. Nad zmíněným stavem známé písně tria Ježek-Voskovec-Werich se bude trápit už i Mezinárodní sportovní arbitráž v Lausanne a se švýcarským Davidem to rozhodně nebude mít jednoduché.