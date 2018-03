Cena Michala Velíška

27. 11. 2014 |Milan Kopp, Věra Pavlasová |Regiony

Zastal se napadené ženy a sám pak čelil útoku agresorů. To je případ Jana C., jednoho z nominovaných na Cenu Michala Velíška. Dostal se do finále soutěže, nadšený z toho ale není. V médiích i na přebírání ocenění se proto nechává zastupovat svým strýcem.