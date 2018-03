ceremoniál

3. 7. 2012 |Jakub Kanta, Martin Charvát, Petr Král |Ostatní sporty

Českými vlajkonoši při slavnostním zahájení olympijských her byli většinou atleti nebo gymnasté. Teď jím bude poprvé badmintonista, a to Petr Koukal. Vybral ho Český olympijský výbor pro jeho úspěšný boj s rakovinou, po které se dokázal vrátit na světovou úroveň a probojovat se na Hry do Londýna.