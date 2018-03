4. 2. 2017 |Tea Parkanová |Zprávy ze světa

Už víc než 30 let uplynulo od havárie jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu. Loni dostal havarovaný čtvrtý reaktor nový sarkofág, který má bránit úniku radioaktivních látek do okolí. Ukrajinská vláda v uzavřené zóně kolem elektrárny chce totiž co nejdříve znovu začít vyrábět elektřinu.