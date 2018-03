24. 10. 2013 |Petr Vavrouška |Zprávy ze světa

Zatím poslední parlamentní volby v Polsku přinesly hned několik senzací. Do Sejmu se dostal historicky první otevřený homosexuál, první transsexuální poslankyně a také dva politici černé pleti. John Godson a Kilion Munyama, jeden pochází z Nigérie, druhý ze Zambie, jsou první černoši, kteří to dotáhli až do nejvyšších pater polské politiky.