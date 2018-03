29. 11. 2013 |Ivana Bernáthová, dab |Regiony

Lidé v Černousích na Frýdlantsku si stěžují, že nikdo už 30 let nevyčistil koryto řeky Smědé pod vesnicí. Koryto je plné usazenin, stromů a křovisek. Když přijdou do Černous pravidelné jarní záplavy nebo letní povodeň, voda z údolí kvůli zanesené řece pomalu odtéká. Většina lidí z osad Ves nebo Boleslav se pak nedostane několik dní do práce nebo do školy či najedou desítky kilometrů navíc přes Polsko a Německo.