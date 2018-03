10. 2. 2017 |David Černý |Zprávy z domova

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, kteří byli zatčeni v Turecku, by si mohli trest odpykat v Česku. Ve 20 minutách Radiožurnálu to připustil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Dvojici Čechů hrozí až 15 let vězení. Podle tureckých úřadů patří ke kurdským milicím YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci. Ministr věří, že se obě strany dohodnou.