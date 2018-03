Česká centra

4. 3. 2011 |Tomáš Pavlíček, Katarína Brezovská |Film

Čtyři současné české filmy tvoří filmovou přehlídku Made in Prague, která ve Velké Británii potrvá až do dubna a zavítá celkem do dvanácti měst. Jedná se o filmy z dílny současných českých režisérů - válečné drama Protektor, road-movie Dvojka, časosběrný dokument Katka a drama bratři Karamazovi.