Praha| 22. 12. 2017 |David Černý |Zprávy z domova

Lidé by se měli připravit na to, že se mezi svátky nepřihlásí do datových schránek. Česká pošta je kvůli technickým úpravám vyřadí z provozu na čtyři dny, tedy na nejdelší dobu v historii.