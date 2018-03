Česká televize

Praha| 4. 1. |Lucie Výborná, Alžběta Švarcová |Společnost |Host Radiožurnálu

V pořadu Hyde Park Civilizace České televize pravidelně mluví s lidmi, kteří jsou ve svém oboru špičky. „Nejde ale o to, kolik mají doma cen, ale o to, co skutečně dělají,” zdůrazňuje Daniel Stach.