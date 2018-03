28. 2. 2011 |Martin Hromádka, Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

České centrum v Košicích dnes po pěti letech definitivně končí. Důvodem jsou úsporná opatření. Slovensko bylo na ráně jako první, protože v zemi fungují Česká centra hned dvě. To, co z Prahy vypadá jako rozumný krok a jasná věc proveditelná jedním škrtem v tabulkách, budí v Košicích velké emoce. Čeští krajané sice chápou potřebu snížit výdaje státu. V případě Českého centra v Košicích se to prý ale dalo udělat i jinak, než ho zavřít.