České dráhy

Praha| 1. 8. 2017 |Hana Mazancová |Zprávy z domova

Celkem 40 000 korun měsíčně dostávala v minulosti Radmila Kleslová (ANO) od Českých drah. Stále ale není jasné, za co konkrétně. Dráhy to neupřesnily ani poté, co letos v dubnu prohrály soud.