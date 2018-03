Český olympijský výbor

Praha| 11. 7. 2017 |Václav Štefan |Zprávy z domova

Sportovní organizace by měly od státu dostat většinu dotací na provoz do konce prázdnin. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD to řekl po schůzce s ministrem školství a zástupci sportovních svazů.