Čestmír Kožíšek

29. 12. 2012 |Tomáš Kohout, Tereza Jelínková |Zimní sporty

Jsou tradice, které se nemění. Třeba ta, že Turné 4 můstků skokanů na lyžích začíná každý rok po Vánocích v Oberstdorfu. Že se na něj všichni závodníci těší a ať už bojují o postup do závodu, body do Světového poháru, nebo o vítězství, jsou odhodláni pro to udělat všechno. A že největší šanci na vítězství má zase Rakušan.