10. 10. 2012 |Jakub Kanta, Jakub Marek |Ostatní sporty

Čestmír Olehla už do Velké pardubické připravil několik skvělých dostihových koní. Patří mezi ně například dvojnásobná vítězka tohoto závodu Registana nebo historický rekordman - čtyřnásobný vítěz Železník. Trenér Olehla letos do slavného dostihu pošle Ronina a Klause a oba by měli patřit k nejlepším.