„Co zásadního jsem si za těch deset let uvědomil a pochopil, že ty věci realizovat jdou. To připuštění si toho, že to je možné, je hodně důležité.“ říká cestovatel Dan Přibáň