Champions League

4. 8. 2016 |Jan Kaliba, Radek Šamša |Fotbal

Fotbalová Sparta to zase nezvládla a nejlepší evropské kluby na Letnou ani letos nepřijedou. Výraznou měrou se o to zasloužil ofenzivní záložník Steauy Bukurešť Nicolae Stanciu, na kterého se Pražané připravovali. Bylo jim to málo platné – a teď navíc možná ještě přijdou o Tiémoka Konatého.