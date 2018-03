chátrající budova

25. 9. 2013 |Magdaléna Medková |Regiony

Nedávná squatterská akce v chátrajícím domě na Pohořelci znovu rozvířila debatu o jeho budoucnosti. Dům je od roku 2006 neobydlený a jeho interiér začíná být v dezolátním stavu. O přestavbě měšťanského domu U Kundraticů se přitom mluví už od roku 1952. Na konci 50. let byl navíc zapsaný i do seznamu kulturních památek. Objekt měl od té doby čtyři vlastníky, ani jeden z nich ale do rozsáhlé rekonstrukce zatím neinvestoval.