27. 12. 2016 |Jan Kaliba, Vojtěch Man |Fotbal

Je to jen otázka času, než do Číny přestoupí hráč formátu Cristiana Ronalda nebo Lionela Messiho v nejlepších fotbalových letech, nebo se to nikdy nestane? Před několika lety naprosto nesmyslná otázka je i během této zimy zase aktuální. Čínské kluby totiž nepřestávají kupovat elitní hráče předních evropských týmů a překonávat tím své vlastní rekordy.