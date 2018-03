2. 4. 2013 |Drahomíra Bačkorová |Regiony

Společnost Synthesia investovala 80 milionů korun do zařízení, které má zajistit bezpečnou výrobu nitrocelulózy. Chemička se pro nová bezpečnostní opatření rozhodla poté, co z ní loni v srpnu unikl do ovzduší jedovatý plyn. Toto riziko by nyní mělo být minimální.