18. 2. 2014 |Pavel Polák, Anna Kottová |Příroda

Americké Chicago nechce pustit do Michiganského jezera asijského kapra. Ohrožuje domácí ryby i celý ekosystém. Proti invazi asijského kapra by se Američané mohli bránit několika způsoby, například by jej mohli vylovit a sníst.