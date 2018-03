19. 2. 2015 |Václav Malina |Regiony

Do hotelového bazénu v Sezimově Ústí na Táborsku unikl chlor. Záchranáři převezli deset lidí s podezřením na otravu chlorem do nemocnice. Hasiči prostor odvětrali, další lidi evakuovat nemuseli. Co způsobilo zvýšenou koncentraci chloru, zjišťují policisté.