27. 4. 2012 |Dagmar Cestrová, Lucie Maňourová |Regiony

Na pět let do vězení poslal Krajský soud v Ústí nad Labem bývalého starostu Chlumce na Ústecku Romana Hanushe. Kvůli tomu, že se město dostalo jeho vinou do exekuce, má navíc Hanush Chlumci zaplatit 16 milionů korun.