Chrudimsko

5. 3. 2013 |Iva Menšíková, Josef Kopecký |Regiony

Tři obce na Chrudimsku - Skuteč, Proseč a Luže - se dohodly na sloučení policie do jedné. V praxi by to mělo vypadat tak, že počet skutečských strážníků se rozroste o dalších sedm lidí a v sousedních obcích, které by si vlastní policii nemohly dovolit, vzniknou nové služebny.